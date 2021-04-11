Oğuzhan Özyakup maç sonrası sitemde bulundu

Beşiktaş, küme düşme potasındaki Erzurumspor'u 4-2 ile geçerken, Cenk Tosun'un sakatlığı sevinci gölgede bıraktı. Başarılı oyuncu Aboubakar'ın yokluğunda takımın gol yükünü taşıyordu. Oğuzhan Özyakup maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunurken, bir sitemi vardı.

Oğuzhan Özyakup şu sözleri kullandı:

Bugün resmen taşta oynadık. Erzurum soğuk yer tamam ama dünyada birçok soğuk yer var. Cenk'in sakatlığını tamamen zemine bağlamak istemiyorum ama durum bu.

KABUL ETMEDİLER

Maçtan önce hepimiz söyledik, zemin çok sert diye. Islatılmasını istedik, kabul edilmedi. Bu zeminde oynamak çok zor.

Aldığımız 3 puana elbette sevindik ama soyunma odasında ses yok, Cenk sakatlandığı için. Şimdi bir gün dinlenip tekrar başlayacağız.