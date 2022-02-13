Spor Toto Süper Lig 'de bu sezon 24. hafta itibarıyla zirvenin 20 puan gerisine düşen Beşiktaş 'ta sezon sonu radikal değişiklikler yaşanabilir. Siyah-beyazlılarda sezon sonu bazı isimlerin takımdan ayrılması beklenirken bu oyunculardan birinin de tecrübeli yıldız Oğuzhan Özyakup olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'a 2012-13 sezonunda gelen ve bir dönem futboluyla taraftarın sevgilisi olan Oğuzhan Özyakup, son yıllarda kayıpları oynadı.

Haziranda sözleşmesi biten Oğuzhan, istikrarsız görüntüsüne devam edince kredisini de tamamen tüketti.

2 milyon euro net ücret kazanan tecrübeli orta sahaya siyah-beyazlı yönetim tarafından teklif yapılmazken sürecin bu şekilde sona ermesi bekleniyor. Oğuzhan'a yeni sezon için Başakşehir'in ilgisi olduğu, futbolcunun Hollanda'ya dönme ihtimalinin de bulunduğu belirtildi. (SABAH)