Oğuzhan Özyakup A.Demirspor'a karşı ilk 11'de
Beşiktaş Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u Vodafone Park'ta konuk ediyor. Siyah Beyazlılarda ilk 11 açıklandı.
FUTBOL 21.09.2021 - 19:05 21.09.2021 - 19:54 Kartal Bakışı
Süper Lig'de 6. hafta maçında lider Beşiktaş Vodafone Park'ta Adana Demirspor'u konuk ediyor.
Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Oğuzhan Özyakup ilk 11'de sahaya çıkacak.
İşte Beşiktaş'ın 11'i;
Ersin, Rosier, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Larin, Pjanic, Ghezzal, Batshuayi
Adana Demirspor'un 11'i;
Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Assombalonga
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