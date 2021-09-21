Oğuzhan Özyakup A.Demirspor'a karşı ilk 11'de

Beşiktaş Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u Vodafone Park'ta konuk ediyor. Siyah Beyazlılarda ilk 11 açıklandı.

FUTBOL 21.09.2021 - 19:05 21.09.2021 - 19:54 Kartal Bakışı
Oğuzhan Özyakup A.Demirspor'a karşı ilk 11'de

Süper Lig'de 6. hafta maçında lider Beşiktaş Vodafone Park'ta Adana Demirspor'u konuk ediyor.

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Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Oğuzhan Özyakup ilk 11'de sahaya çıkacak.

İşte Beşiktaş'ın 11'i;

Ersin, Rosier, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Larin, Pjanic, Ghezzal, Batshuayi

Adana Demirspor'un 11'i;

Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Assombalonga

#Beşiktaş #Süper Lig #Adana Demirspor
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