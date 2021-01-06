Oğuzhan Özyakup 8 hafta sonra onbirde!

Beşiktaş'ın orta sada oyuncularından Oğuzhan Özyakup sekiz lig maçı sonra ilk 11'de sahaya çıktı. 

FUTBOL 06.01.2021 - 19:32 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Oğuzhan Özyakup 8 hafta sonra onbirde!
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Son olarak ligin 8. haftasında oynanan Gaziantep FK ile maçında sahaya ilk 11'de çıkan Oğuzhan Özyakup, 8 maç sonra Rizespor'a karşı onbirde sahaya çıktı. 

Forma giyemediği 8 maçın birinde sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Oğuzhan, Fenerbahçe ve Ankaragücü karşılaşmalarında oyuna dahil olamamış, geriye kalan 5 maçta ise sonradan oyuna girmişti. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 1 gol atarken, 1 de gol pası vermişti.

#Beşiktaş #Oğuzhan #Rizespor
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