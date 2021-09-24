Oğuzhan da sakatlık nedeniyle kenara alındı

Revire dönen Beşiktaş'ta Altay maçında Pjanic'in ardından Oğuzhan Özyakup da sakatlandı.

29. yaşındaki orta saha, Pjanic'te olduğu gibi adalesinde sorun yaşandı ve sağlık görevlileriyle birlikte kenara geldi, Can Bozdoğan, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup'un sahalardan ne kadar uzak kalacağı çekilecek MR'ın ardından belli olacak.