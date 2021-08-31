Öğretmenlerin kırtasiye yardımı, eğitim ödeneği ne zaman ödenecek, kaç lira?

Milli Eğitim Bakanlığına kadrolarında öğretmen olarak çalışan personellere Eylül ayı içinde eğitime hazırlık ödeneği altında ek ödeme yapılır. Peki öğretmen eğitime hazırlık ödeneği ne zamandan itibaren ödenecek, kaç lira olarak yatacak? İşte detaylar...

Eğitime Hazırlık Ödeneği Ne Kadar?

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı için eğitime hazırlık ödeneği 1250 TL olarak ödenecek.

Öğretmen Eğitim Ödeneği Ne Zaman Yatacak?

MEB kadrolarındaki öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye yardımı) 2 Eylül'den itibaren ödenmeye başlayacak. Yani ödeneğin hesaplara geçmesi için süreç 2 Eylül'de başlayacak ve devam eden günlerde öğretmenler söz konusu ödemeyi hesaplarında görecek.