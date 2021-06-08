Öğretmen seminerleri ne zaman olacak? Öğretmen seminerleri yüz yüze mi yoksa online mı olacak?

Öğretmenler eğitim öğretim yılı başlamadan önce, sene içinde ve sene sonunda mesleki çalışmalarını sürdürürler. En fazla 2 hafta devam eden mesleki çalışmalar kapsamında zümre toplantıları, mesleki gelişim çalışmaları gibi çalışmalar İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri koordinesinde okullarda devam eder.

Seyreltilmiş olarak yüz yüze tamamlayacağımız 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında öğretmenler seminerlerini ne zaman, nasıl yapacak? İşte bu soru bir süredir gündemde!

Öğretmen Seminerleri Ne Zaman Olacak?

Normal takvime göre öğretmen seminerleri 18 Haziran Cuma günü öğrencilerin karne işlemleri sona erdikten sonra takip eden ilk iş günü yani 21 Haziran Pazartesi'nden 1 Temmuz'a kadar sürer.

Ancak MEB tarafından bu yıl getirilen uygulamaya göre o tarihlerde telafi eğitiminden bahsedildi. Okulların şartlarına göre sportif, sanatsal, akademik, teknolojik alanlarda öğretmenler ve öğrenciler dersler yapacak. Gönüllülük esasına göre olacak bu telafi eğitimleri sırasında görevi olmayan öğretmenlerin mesleki çalışmalarını sürdürmeleri ve telafi dersi olan öğretmenlerin de bu dersleri yürütmesi gibi bir durum söz konusu. Önümüzdeki 10 gün içinde MEB tarafından detaylar açıklanacak.

Öğretmen Seminerleri Nasıl Olacak, Online Mı, Yüz Yüze Mi?

Seminerlerin internet üzerinden mi yoksa okullarda mı yapılacağı resmen açıklanmasa da yüz yüze eğitimi geçildiği düşünüldüğünde öğretmenlerin mesleki çalışmalarını okullarda, yüz yüze alacağı sonucuna ulaşabiliyoruz. Bilgiler bu yönde gözüküyor. MEB'in resmi açıklaması ile durum kesinleşecek.