Öğretmen mesleki çalışmaları (seminerleri) yüz yüze mi yoksa internetten mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki devlet okullarında görev yapan öğretmenler sene başı, sene ortası ve sene sonunda mesleki çalışmalara katılırlar. En fazla iki hafta süren öğretmenlerin mesleki çalışmalarının içeriğinde zümre toplantıları, mesleki gelişim etkinlikleri, çeşitli kısa eğitimler, dersler oluyor.

Öğretmen Mesleki Çalışmaları (Seminer) İnternette Mi Olacak?

Mesleki çalışmaların internet üzerinden mi yoksa okullarda mı yapılacağı resmi olarak açıklanmadı. Ancak yüz yüze eğitimi geçildiği göz önüne alınırsa öğretmenlerin mesleki çalışmalarını okullarda, yüz yüze yapması muhtemel gözüküyor.

Öğretmen Mesleki Çalışmaları (Seminer) Ne Zaman Olacak?

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 2021 MEB çalışma takvimine göre 21 Haziran Pazartesi'nden 1 Temmuz'a kadar sürmesi gerekiyor. Ancak bu eğitim yılında sanatsal, sportif, akademik telafi adı altında okullarda bazı derslerin yapılacağı açıklandı. Bu telafi eğitimleri sırasında görevi olmayan öğretmenlerin mesleki çalışmalarını sürdürmeleri ve telafi dersi olan öğretmenlerin de bu dersleri yürütmesi gibi bir durum söz konusu. İlerleyen günlerde resmi yazı ile durum netleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığının resmi açıklaması ile durum netleşecek.