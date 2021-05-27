Ocak ayında kapıdan dönen Mandzukic şimdi Beşiktaş'a daha da yakın

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde gelecek sezona da damga vurmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kolları sıvadı.

İlk olarak Aytemiz Alanyaspor'la yollarını ayıran tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan'la el sıkışan yönetim, başarılı futbolcuya gelecek hafta imza attırmayı planlıyor. Salih'le yapılan anlaşma sonrasında hücum hattına yoğunlaşan Kara Kartal, Cenk Tosun'un ayrılığı, Vincent Aboubakar'ın da yeni sözleşme için 3.5 milyon Euro'da diretmesi sonrasında çifte golcü harekâtı başlattı.

Bu doğrultuda ara transfer döneminde takımın kapısından dönen Mario Mandzukic'i tekrar hedefleri arasına ekleyen Kara Kartal'a, Hırvat futbolcudan müjdeli haber geldi.

Milan macerası bitti

Yarım dönemlik Milan macerasını tamamlamasının ardından boşa çıkan 35 yaşındaki golcü, Arap Yarımadası kulüplerinden teklifler olmasına rağmen kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldı.

Siyah-Beyazlılar'ın yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması sebebiyle Mandzukic'in Ocak ayına göre Beşiktaş'ta oynamak için daha istekli olduğu kaydedildi.

Cenk Tosun'la birlikte Aboubakar'la da yolların ayrılma ihtimalinin masada olması sebebiyle Kara Kartal, bir değil iki golcü peşinde...

Şampiyonlar Ligi'nde yer alacakları için marka golcü kontenjanını Mario Mandzukic'e ayıran yönetim, ek olarak Süper Lig'i çok iyi bilen Mame Diouf'un üzerine de yoğunlaştı.

Hatayspor'da geçen sezon 38 maça çıkıp 19 gol ve 6 asistle oynayan 33 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayan yönetim, kulübüyle artı bir yıl daha opsiyonu bulunan tecrübeli ismin, bonservisini alıp gelmesini isteyecek.

Başkan sinyali vermişti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün D-Smart’ta yaptığı açıklamada transfer için özellikle golcü konusunun altını çizmişti. Çebi, "Transfer konularını hoca bilir, santrfor konusunda tedbirli olmalıyız, o bölge önemli. Ghezzal’ı son dakikada motor kurye ile yetiştirdik, kimse vazgeçilmez değildir. Parasını ödemeyeceğim abuk subuk rakamlarla futbolcu getirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. (FANATİK)