N'Sakala'dan 'Alanyaspor'a git' tavsiyesine teşekkür yanıtı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Fabrice N'Sakala, kendisine Alanyaspor'a gitmesi yönünde tavsiye veren bir taraftara dikkat çeken bir yanıt verdi.

Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Fabrice N'Sakala, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçının kadrosuna alınmamasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Sosyal medya üzerinden bir taraftarın "Başakşehir maçı kadrosunda neden kadroda yoksun?" sorusuna N'Sakala, "Çünkü daha fazla çalışmam gerekiyor" yanıtını verdi.

Bir başka taraftarın "Alanyaspor'a git" sözü üzerine ise 31 yaşındaki sol bek, "Tavsiyen için teşekkürler ama Beşiktaş'ta iyiyim" diye cevap verdi. (HÜRRİYET)