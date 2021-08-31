N'Sakala'da sevindiren gelişme

Süper Ligin 2. haftasında Gaziantep Fk ile oynanan maçta fenalaşan ve ambulasnla hastaneye kaldırılan N'Sakal futbolseverleri korkutmuştu.

GÜNDEM 31.08.2021 - 14:20 31.08.2021 - 14:25 Kartal Bakışı
N'Sakala'da sevindiren gelişme

Siyah-beyazlı takımda N'Sakala yeşil sahaya geri döndü.

Gaziantep FK ile oynanan müsabakada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan tecrübeli sol bek, dünkü antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı.

Güntekin Onay: Beşiktaş gücünü gösterdi

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Rahatsızlığı sonrası bir süre Gaziantep'te tedavi gören N'Sakala, takımdan sonra İstanbul'a dönmüştü.

Oyuncunun idmanda keyifli olması dikkatlerden kaçmadı. (A SPOR)

#N'Sakala #Beşiktaş
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