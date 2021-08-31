N'Sakala'da sevindiren gelişme
Süper Ligin 2. haftasında Gaziantep Fk ile oynanan maçta fenalaşan ve ambulasnla hastaneye kaldırılan N'Sakal futbolseverleri korkutmuştu.
GÜNDEM 31.08.2021 - 14:20 31.08.2021 - 14:25 Kartal Bakışı
Siyah-beyazlı takımda N'Sakala yeşil sahaya geri döndü.
Gaziantep FK ile oynanan müsabakada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan tecrübeli sol bek, dünkü antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı.
Rahatsızlığı sonrası bir süre Gaziantep'te tedavi gören N'Sakala, takımdan sonra İstanbul'a dönmüştü.
Oyuncunun idmanda keyifli olması dikkatlerden kaçmadı. (A SPOR)
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