N'Sakala için Fransa'dan sürpriz teklif
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan Beşiktaş'a gelen N'Sakala için Fransız ekibi Marsilya'nın teklifte bulunduğu öğrenildi.
FUTBOL 15.06.2021 - 09:52 15.06.2021 - 09:55 Kartal Bakışı
Fransız ekibi Marsilya sol bek transferi için gözünü Beşiktaş 'a çevirdi. Fransızlar, Fabrice N'Sakala için Kara Kartal'ın kapısını çalarken, 2.5 milyon Euro'luk bir teklif önerildiği öğrenildi.
Yönetim bonservis ücreti ödenmeden kadroya katılan Demokratik Kongolu oyuncunun satışına sıcak bakarken, son kararı teknik ekibin vereceği kaydedildi. (FRANSA)
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