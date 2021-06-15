N'Sakala için Fransa'dan sürpriz teklif

Fransız ekibi Marsilya sol bek transferi için gözünü Beşiktaş 'a çevirdi. Fransızlar, Fabrice N'Sakala için Kara Kartal'ın kapısını çalarken, 2.5 milyon Euro'luk bir teklif önerildiği öğrenildi.

Yönetim bonservis ücreti ödenmeden kadroya katılan Demokratik Kongolu oyuncunun satışına sıcak bakarken, son kararı teknik ekibin vereceği kaydedildi. (FRANSA)