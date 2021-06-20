N'Koudou'ya Katar'dan gelen teklif yetersiz bulundu

Siyah beyazlıların bu sezon kazandığı çifte kupada büyük pay sahibi olan yıldız futbolcusuna transfer teklifi geldi. Bizzat Beşiktaş Kulübü'ne teklifi ileten o ekibe, asbaşkan Emre Kocadağ'dan yanıt gecikmedi. İşte detaylar

Beşiktaş, bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme yapmak için saatleri sayarken, diğer yandan da gelecek ve gönderilecek isimleri belirlemeye çalışıyor.

YALÇIN DAHA İMZALAMADI AMA...

Henüz Sergen Yalçın'la yeni sözleşmeyi imzalamayan Beşiktaş, tecrübeli teknik adamın takımda kalacağını garanti gördüğü için transferleri ve ayrılacak isimleri belirlemeye devam ediyor.

GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI

Sezonu şampiyon olarak ve çift kupayla tamamlayan Beşiktaş'ın şampiyon futbolcularına teklifler gelmeye devam ediyor. Son gelen teklif sonrası görüşmeler hız kazandı.

NKOUDOU İÇİN GELDİLER

Bu bağlamda transferin gözde isimlerinden biri olan ve kazanılan çifte kupada önemli rol oynayan Kevin N'Koudou için de siyah beyazlı kulübün kapının çaldığı ifade edildi.

RESMİ TEKLİF GELDİ

Aktarılan bilgilere göre Beşiktaşlı N'Koudou'ya Katar'dan transfer teklifi geldi.

2 MİLYON EURO TEKLİF

O kulüp, yıldız futbolcu için Beşiktaşlı yetkililere 2 milyon euro bonservis önerdi ve bu önerisinin ardından asbaşkan Emre Kocadağ'ın tavrı net oldu.

"TEKLİFİ ARTTIRIN"

Emre Kocadağ, Katarlı o kulübün yetkililerine verdiği cevapta, "Maliyeti bu kadar yüksek olan bir oyuncuyu 2 milyon euro'ya veremeyiz, tekliflerini artırmalılar" dedi.

4.5 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Öte yandan Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcuyu 2019'da Marsilya'dan 4.5 milyon euro bedelle transfer etmişti. (FOTOMAÇ)