N'Koudou ve Aboubakar Karagümrük maçında oynayacak mı?

Adale sakatlığı yüzünden Süper Lig’deki son 9 maçın 8’inde forma giyemeyen Vincent Aboubakar dünkü antrenmana da katılamadı

Saha çalışmalarına başladı

Kartal’a, Atakaş Hatayspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray derbisini kaçıran Kevin N’Koudou’dan sevindirici haber geldi. Fransız sol kanat oyuncusu dün bireysel olarak saha çalışmalarına başladı. Tedavisine devam edilen N’Koudou’nun bugün takımla birlikte çalışması bekleniyor. Yetenekli oyuncu takımla çalışır ve herhangi bir sorun yaşamazsa Karagümrük maçının kadrosuna dahil edilecek.

Göztepe maçında da şüpheli

Adale sakatlığı yüzünden Süper Lig’deki son 9 maçın 8’inde forma giyemeyen Vincent Aboubakar ise dünkü antrenmana da katılamadı. Kamerunlu golcünün tesislerde tedavi olduğu ve bireysel program uyguladığı aktarıldı. Aboubakar yarın akşam Karagümrük’le oynanacak maçta da takımdaki yerini alamayacak. Tecrübeli futbolcunun cumartesi günü Göztepe karşılaşmasına yetişmesinin de şüpheli olduğu ifade edildi. (MİLLİYET)