N'Koudou sahalara ne zaman dönecek, derbide oynayacak mı?

Beşiktaş'ta sezona çok iyi başlayan ancak sakatlık problemi ile yüzleşen Fransız oyuncu N'Koudou'nun sahalara ne zaman döneceği belli oldu.

FUTBOL 06.10.2021 - 19:37 06.10.2021 - 19:39
N'Koudou sahalara ne zaman dönecek, derbide oynayacak mı?
Milli ara Beşiktaş'a ilaç gibi geldi

Milli ara Beşiktaş'a ilaç gibi geldi

Beşiktaş'ın 4. haftada oynadığı Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan N'Koudou'nun sahalara ne zaman döneceği merak konusu olmuştu.

Antalya, Adana Demirspor, Altay ve Sivas maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız futbolcunun 15 gün daha takımdan uzak kalması bekleniyor.

Kapsül sakatlığı yaşayan yıldız futbolcunun G.Saray derbisinde sahada olması bekleniyor. (SABAH)

#n'koudou #Beşiktaş #Sakatlık
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