N'Koudou: Geri döndüm

3 puanın önemine vurgu yapan tecrübeli oyuncu, Bugün 3 puanı almak bizim için çok önemliydi. Ankaragücü maçında kötü oynadım, penaltı kaçırdım. İdmanlarda da elimden geleni yapmayı istiyorum, bunları maça yansıtmak istiyorum.'' dedi.

Şampiyon olmak için elinden geleni yapacağını vurgulayan N'Koudou, "Puan kayıpları, hatalar olacak ama biz vazgeçmeyeceğiz. Herkese şu mesajı vermek istiyorum: Geri döndüm! Şampiyonluk için elimden geleni yapacağım." diye konuştu. (FANATİK)