Nkoudou derbide oynayacak mı? Galatasaray maçında Nkoudou forma giyebilecek mi?

Beşiktaş'ta son viraja girilirken ardı ardına gelen sakatlıklar keyifleri kaçırsa da, Siyah Beyazlı takım buna aldırış etmeden vites arttırdı, şampiyonluğa gidiyor. Son sakatlık haberi de Georges Nkoudou’dan geldi. Beşiktaşlılar Georges Nkoudou Galatasaray derbisinde oynayacak mı diye merak ediyor.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Süper Lig’in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Georges Nkoudou’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adalesinde (bisesps femoris) gerilme bulguları saptanmıştır. Georges Nkoudou’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

N'Koudou Galatasaray Derbisinde Oynayacak Mı?

Beşiktaş'ta, N’Koudou, son antrenmana katılmadı. Derbide forma giyip giymeyeceği ise cuma günü yapılcak antrenmanda netleşecek.