Nihat Kahveci: Yine bir Cumartesi günü belki de...

Tivibu Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş Karagümrük maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

GÜNDEM 12.05.2021 - 03:33 12.05.2021 - 03:39 Kartal Bakışı
Nihat Kahveci: Yine bir Cumartesi günü belki de...

Nihat Kahveci'nin yaptığı açıklamalar şöyle:

Atiba arkadaşlarına seslendi! 'Şampiyonluklar kolay kazanılmıyor'

Atiba arkadaşlarına seslendi! 'Şampiyonluklar kolay kazanılmıyor'

"O gün sakin olan, sorumluluk alan futbolcuların sahaya çıkacağı gündür. Sergen hocanın ‘Cumartesi göreceğiz’ sözünden sonra yine bir Cumartesi günü belki de futbolcular yine acayip bir görüntü gösterecek

Beşiktaş taraftarı 3-4 maç önce ‘biz şampiyonuz’ dedi. Eğer şampiyonluk gelmezse bunun tahribatı uzun seneler sürer. Beşiktaş elindeki topçuları tutması gerekecek, Şampiyonlar Ligi'nden alacağını alamayacaksın vesaire...

Beşiktaş öyle ya da böyle şu süreci çok iyi yönetmeli. Bu sezon çok söyledik, bu kadar sık maç oynarken en önemli özellik takımlar için toparlanma. Mental toparlanma. Kafası kuvvetli olan şampiyon olur"

#Nihat Kahveci#Beşiktaş#karagümrük
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