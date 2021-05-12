Nihat Kahveci: Yine bir Cumartesi günü belki de...

Nihat Kahveci'nin yaptığı açıklamalar şöyle:

"O gün sakin olan, sorumluluk alan futbolcuların sahaya çıkacağı gündür. Sergen hocanın ‘Cumartesi göreceğiz’ sözünden sonra yine bir Cumartesi günü belki de futbolcular yine acayip bir görüntü gösterecek

Beşiktaş taraftarı 3-4 maç önce ‘biz şampiyonuz’ dedi. Eğer şampiyonluk gelmezse bunun tahribatı uzun seneler sürer. Beşiktaş elindeki topçuları tutması gerekecek, Şampiyonlar Ligi'nden alacağını alamayacaksın vesaire...

Beşiktaş öyle ya da böyle şu süreci çok iyi yönetmeli. Bu sezon çok söyledik, bu kadar sık maç oynarken en önemli özellik takımlar için toparlanma. Mental toparlanma. Kafası kuvvetli olan şampiyon olur"