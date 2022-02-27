Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. Beş gol izledik. İki tane penaltı izledik. İki tane direkten dönen top gördük. Sağlı sollu ortalar bol pozisyonlar. Gitgelli temposu yüksek bir maç izledik. Son dakikaya kadar adrenalin dolu bir maçtı. Aynı Trabzonspor-Kayserispor maçı gibi. Bu ara Süper Lig'in kalitesinin düştüğünü konuşurken bu tarz maçlar gerçekten İngiltere Premier Lig'de bile zor bulunur. Ben şahsen çok keyifli bir maç izledim.

MAÇTA HER ŞEY VARDI

"Futbolu izlerken benim istediğim gol görmektir. Pozisyon görmektir, yeri geldiğinde temponun artmasıdır. Maçta hepsi vardı ama Ersin doksan çıkardı demeyeceğim. Ersin 98'den çıkardı. Böyle bir kurtarış yok. Muhteşem bir kafa vuruşu Konate'den gerçekten Ersin çok iyi çıkardı. Görev ona geldiğinde sorumluluğunu alıp görevini yerine getiren bir kaleci profili çiziyor. Üstüne koyarak gidiyor. Duruşu ve özgüveniyle Beşiktaş'a katkı sağlıyor."

HOCA FİKSTÜRÜN ZORLUĞUNUN FARKINDA

"Bu maçla birlikte Beşiktaş'ı inanılmaz bir fikstür bekliyor. Önder hoca dikkat ederseniz artık galip gelmek için oyuncu değişikliği yapıyor. Bir Emirhan izledik çok kaliteli. Diğer tarafta Fenerbahçe'de Arda çıktı şov yapıyor ama Emirhan son dönemlerde beklenen dakikaları almıyor. Çünkü Önder hoca fikstürün zorluğunun farkında onu da bıraktım kendi geleceğini düşünüyor. Çünkü çok farkında Beşiktaş gibi bir takımda sahanın içinde üç puanı alman gerekir. Önder hoca ona yönelik değişiklikler yaptı."

BEŞİKTAŞ'TA BİR MVP VAR

"Bu maç Güven hamlesi muhteşemdi. 67'de oyuna girdi ve son 30 dakika muhteşem oynadı. Ama Beşiktaş'ta bir MVP var. Geçen sene ligimizde allstarların her takımda çok iyi oyuncuların olduğu bir ligde bence en MVP Ghezzal'dı. Ghezzal heralde o günleri izlemiş. Bu maç öyle bir performans gösterdi. Attığı golle, verdiği paslarla bir çalım attı, böyle bir çalım yok. Ghezzal zaten ipleri ele aldıp sahneye çıktığı zaman herzaman maçı alan adam olur."

DEFANSİF ANLAMDA ZAAFLARI VAR

"Beşiktaş çok pozisyona girip kaçırıyordu. Üç gol atması önemli ama tekrardan da rakibinden iki gol yiyen bir Beşiktaş var. Defansif anlamda çok zaafları olan bir Beşiktaş gördük. Özellikle Sivasspor'un kenar ortalarında Kayode'siyle oyuna giren Konate'siyle saha içindeki Erdoğan'ıyla Hakan'ıyla çok etkili olduğunu gördük. Beşiktaş dört gol yeseydi neden yedi demezdim. Sivasspor özellikle ikinci yarı başladığında inanılmaz bir baskı kurdu Beşiktaş kalesinde."

TARAFTAR AYNI HEYECANI DUYMUŞTUR

"Teixeria oyundan çıkarken sinirlendi. İlk yarı performansı iyiydi ama ikinci yarı oyundan çıkana kadar 1 veya 2 kez topla buluştu. Hocanın onun çıkarması bence çok normaldi. Beşiktaş adına güzel olan şey sezon başana döndüğümüzde Batshuayi, Ghezzal, Teixeria üçlüsünü duyunca heyecanlanan Beşiktaş taraftarı bu maçta aynı heyecanı duymuştur."

HOCA ADINA KRİTİK ÜÇ PUAN

"Beşiktaş taraftarı 'bu oyuncular sezon başında böyle oynasaydı bu puan farkı bu kadar olmazdı' demişlerdir. Beşiktaş adına çok önemli üç puan neden? Üzerindeki rakipler bu hafta hep puan kaybetti. Ve ikincilik hedefi de tekrardan ortaya çıktı. Beşiktaş kazandı evet ama defansif anlamda çok sorunlu bir takım gördüm. Önder hoca adına da çok kritik maçtı çünkü çok zorlu bir fikstür onları bekliyor. Bu süreç Önder hocanın geleceği adına da çok önemli. Bu maçları iyi bir ortalamayla atlatırsa sezon sonunda kalma ihtimalini yüzde 60-70'lere çıkarır." (SPORX)