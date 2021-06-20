Nice'ten Ersin Destanoğlu'na transfer mesajı

Nice Sportif Direktörü Julien Fournier, Ersin Destanoğlu'na transfer mesajı gönderdi.

FUTBOL 20.06.2021 - 12:52 20.06.2021 - 12:55 Kartal Bakışı
Nice'ten Ersin Destanoğlu'na transfer mesajı

Fransız ekibi Nice, Beşiktaş 'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'nun transferi için ısrarcı.

N'Koudou'ya Katar'dan gelen teklif yetersiz bulundu

N'Koudou'ya Katar'dan gelen teklif yetersiz bulundu

Önce 5, ardından 7 milyon euroluk teklifi siyah-beyazlılar tarafından reddedilen Nice Sportif Direktörü Julien Fournier, son olarak 7 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu içeren 10 milyon Euro'luk teklif edip, beklemeye geçti.

Fransız yöneticinin, Ersin ve menajeriyle görüşüp, "Biz görüşmelerimizi tamamlamadan başka kulüple anlaşmayın" isteğinde bulundu. (FANATİK)

#Nice #ersin #Fournier #Beşiktaş
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