Nice'ten Ersin Destanoğlu'na transfer mesajı
Nice Sportif Direktörü Julien Fournier, Ersin Destanoğlu'na transfer mesajı gönderdi.
FUTBOL 20.06.2021 - 12:52 20.06.2021 - 12:55 Kartal Bakışı
Fransız ekibi Nice, Beşiktaş 'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'nun transferi için ısrarcı.
Önce 5, ardından 7 milyon euroluk teklifi siyah-beyazlılar tarafından reddedilen Nice Sportif Direktörü Julien Fournier, son olarak 7 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu içeren 10 milyon Euro'luk teklif edip, beklemeye geçti.
Fransız yöneticinin, Ersin ve menajeriyle görüşüp, "Biz görüşmelerimizi tamamlamadan başka kulüple anlaşmayın" isteğinde bulundu. (FANATİK)
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