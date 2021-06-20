Nice'ten Ersin Destanoğlu'na transfer mesajı

Fransız ekibi Nice, Beşiktaş 'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'nun transferi için ısrarcı.

Önce 5, ardından 7 milyon euroluk teklifi siyah-beyazlılar tarafından reddedilen Nice Sportif Direktörü Julien Fournier, son olarak 7 milyon Euro bonservis ve 3 milyon Euro Şampiyonlar Ligi'ne katılım bonusu içeren 10 milyon Euro'luk teklif edip, beklemeye geçti.

Fransız yöneticinin, Ersin ve menajeriyle görüşüp, "Biz görüşmelerimizi tamamlamadan başka kulüple anlaşmayın" isteğinde bulundu. (FANATİK)