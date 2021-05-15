Nefesler tutuldu! Süper Lig'de averaj hesapları

Üç büyük takımın da son haftaya şampiyonluk umuduyla girdiği ilk ve tek sezonda kaderi belirleyecek maçlar saat 20.30’da başlayacak.

Ligde geride kalan 41 haftada 81’er puan toplayan Beşiktaş ile Galatasaray averajla ilk 2 sırada yer alıyor. 79 puana sahip Fenerbahçe ise üçüncü basamakta.

Tüm futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği karşılaşmalar öncesi lider Beşiktaş’ın en büyük avantajı; averaj üstünlüğü...

Averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasından puan alması ve Galatasaray’ın da Malatyaspor karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Fenerbahçe için ise yalnızca bir seçenek masada. Fenerbahçe için şampiyonluk adına tek ihtimal bulunuyor.

Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.

Geçen hafta Sivasspor'a mağlup olarak büyük fırsatı tepen sarı lacivertlilerin şampiyonluk ihtimali bu nedenle mucizelere kalmış durumda.

İki takım sezon içinde birbirlerine karşı 1’er galibiyet aldığı için ikili averaj devre dışı. Dolayısıyla puan eşitliği durumunda genel averaja bakılacak. Beşiktaş’ın +44 averajına karşılık, Galatasaray’ın +42 averajı bulunuyor.

Beşiktaş 1-0, Galatasaray da 3-0 kazanırsa averajlar +45’te eşitleneceği için en çok gol atan takıma bakılacak. Galatasaray şu ana kadar 77, Beşiktaş 87 gol attığı için siyah beyazlılar ipi göğüsleyecek.

Beşiktaş ile Galatasaray’ın yenilmesi ve Fenerbahçe’nin de puan kaybetmesi halinde yine gülen taraf averajla siyah beyazlılar olacak.

Averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u yenmesi ve lider Beşiktaş’ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray’ın berabere kalması ve Beşiktaş’ın maçını yitirmesi halinde yine sarı kırmızılılar kupayı müzesine götürecek. Maçlardan gelecek gol haberleri stresi belki daha da artıracak, hata ihtimalini yükseltecek.

Sarı kırmızılıların en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş’ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de Galatasaray kupaya uzanacak.

(HÜRRİYET)