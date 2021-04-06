Necmettin Erbakan Üniversitesi İşçi Alımı Kura Sonuçları AÇIKLANDI! Necmettin Erbakan Üniversitesi İşçi Alımı Mülakat Tarihi!

Necmettin Erbakan Üniversitesi kura ile işçi alımı yapacağını duyurdu. Güvenlik görevlisi ve temizlik işçisi olarak görevlendirilecek iş ilanı için başvurular geçtiğimiz günlerde sona ermiş ve gözler yapılacak kura çekimine kilitlenmişti. Necmettin Erbakan Üniversitesi kura sonuçları ve kura zamanı hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

İşçi kurasını aşağıda verdiğimiz linkten canlı olarak takip edebilirsiniz. Kura saatlerinde bazen gecikmeler yaşanabiliyor. Kura saatinde herhangi bir değişiklik yaşanırsa buradan değişiklileri takip edebilirsiniz.

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NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KURA TARİHİ!

Kura çekimi noter huzurunda bugün saat 10:00’da gerçekleştirilecektir.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KURA YERİ!

İşçi kurası Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonu’nda yapılması planlanmış olup, Üniversitesi'nin resmi youtube hesabından, ilgili adaylar için canlı olarak ilan edilecektir.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KURA SONUÇLARI!

Başvuru koşullarını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu İŞKUR internet sitesinden online olarak veya Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/hizmet merkezlerinden şahsen başvuru yaparak başvurularını tamamladılar. Şimdi sıra heyecanla beklenen kura çekiminde. Kura çekimi sonrasında merak edilen isim listesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi kura sonucu sorgulama linki, siz değerli okurlarımız için haberimizde yer alacak. Ayrıca Noter kurasına katılacakların isim listesi ve sonuçları resmi adreslerden duyurulacaktır. Ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

ÖNEMLİ NOT: KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ Daha sonra ilan edilecektir. Üniversitemiz web sayfasında yer alan sürekli işçi alım ilanına ilişkin tüm duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.