Necip Uysal: Herkes, herkesin eksikliğini kapatır

Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal, Kayserispor'u 3-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Baştan sona üstün bir oyun oynadıklarını söyleyen Necip, "Eksiklerimiz var. Biz Beşiktaş'ız. Herkes, herkesin eksikliğini kapatır. Biz baştan sona üstündük. Hocamızın söylediklerini yaptık. Güzel bir oyun ve güzel bir skorla kazandık. Maç maç bakıyoruz. Şimdi önümüzde Rize maçı var. En iyi şekilde oraya hazırlanacağız" dedi.

Rizespor deplasmanında cezası nedeniyle oynayamayacağını ancak takım arkadaşlarının açığını kapatacağını belirten tecrübeli oyuncu, "Ben de Rize'de cezalıyım. Eksiklerimiz vardı bugündü ama yine de kazandık. Rize'de de herkes birbirini açığını kapatacak. Yapacak bir şey yok. Herkes elinden geleni yapacak" şeklinde konuştu. (HÜRRİYET)