Necip Uysal: Arkadaşlarıma teşekkür ederim

İşte Necip Uysal'ın açıklamaları;

"Dizim hala ağrıyor ama bugün oynamak istedim. İki haftadır puan kaybediyorduk, bugün kazanmamız gerekiyordu. Arkadaşlarıma teşekkür ederim, herkes çok iyi mücadele etti. Rıdvan bu sene çok iyi oynuyor. Üstüne koyarak gidiyor. Serdar da geldi şimdi. Onlarla her gün konuşuyorum. Alttan gençlerimiz geliyor, inşallah uzun yıllar devam ederler."