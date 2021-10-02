Necip Uysal: Arkadaşlarıma teşekkür ederim

Beşiktaş, Sivasspor engelini Güven Yalçın'ın 2 golüyle geçerek hanesine 3 puan daha yazdırdı. Beşiktaş'ın emektar futbolcusu Necip Uysal maç sonu açıklamalarda bulundu.

FUTBOL 02.10.2021 - 21:21 02.10.2021 - 21:25 Kartal Bakışı
Necip Uysal: Arkadaşlarıma teşekkür ederim

İşte Necip Uysal'ın açıklamaları;

Rosier: Takım halinde oynadık ve kazandık

Rosier: Takım halinde oynadık ve kazandık

"Dizim hala ağrıyor ama bugün oynamak istedim. İki haftadır puan kaybediyorduk, bugün kazanmamız gerekiyordu. Arkadaşlarıma teşekkür ederim, herkes çok iyi mücadele etti. Rıdvan bu sene çok iyi oynuyor. Üstüne koyarak gidiyor. Serdar da geldi şimdi. Onlarla her gün konuşuyorum. Alttan gençlerimiz geliyor, inşallah uzun yıllar devam ederler."

#Necip Uysal #Beşiktaş #Sivasspor
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