NASA'nın İstanbul paylaşımı ilgi çekti! İşte NASA İstanbul fotoğrafı...

NASA İstanbul fotoğrafı paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. NASA tarafından paylaşılan fotoğraf bir gece çekimi ve İstanbul ışıklar içinde gözüküyor. Bu görüntü bazıları tarafından olumsuz karşılanırken, sosyal medyada bu durum üzerine ardı ardına yorumlar, paylaşımlar geldi.

'Hey İstanbul, parlıyorsun' yorumuyla NASA tarafından yayınlanan İstanbul fotoğrafı kimine göre aslında üzülmesi gerekilen bir fotoğraf. Çünkü yeşil alanın ne kadar azaldığı ve şehrin aslında ne kadar tahrip olduğunu gösteriyor.

İSTANBUL IŞILDIYOR ANCAK...

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye, sosyal medya hesabından görseli "İstanbul ışıldıyor ancak biz burada sınırlarına dayanmış ve onları aşmış bir şehir görüyoruz. İnsanın dokunmadığı hiçbir alanın neredeyse kalmadığı bir şehir" notuyla paylaştı.

NASA fotoğrafla ilgili açıklamanın devamında, “Bu fotoğraflar sadece estetik için değil aynı zamanda bilim için. Fotoğraflar gezegenin zaman içinde şehirleşmeyle, fırtınalar, seller ve volkanik faaliyetlerle ne kadar değiştiğini kaydediyor” ifadelerini kullandı.