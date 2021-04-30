Nakdi ücret desteği kimlere veriliyor, şartları neler? Nakdi ücret desteği ne zaman sona eriyor?

Bazı sektörlerde Mart ayı itibariyle SGK'lı çalışan ancak, iş vereni tarafından ücretsiz izne ayırılan çalışanlar, nakdi ücret desteği alabiliyor. İşte nakdi ücret desteği miktarı, nakdi ücret desteği şartları, nakdi ücret desteği süresi gibi merak edilen soruların yanıtları.

Nakdi ücret desteği, devlet tarafından, 1.500 TL olarak, şartları sağlayan hak sahiplerine verilmektedir. Ücretsiz izin maaş desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği ile ilgili uzatma kararı geçtiğimiz günlerde verilmişti.

Kimler Nakdi Ücret Desteği Alabilir?

Yiyecek, içecek alanındaki iş yerlerinde Mart ayında sigortalı çalışan olup, ücretsiz izne çıkartılanlara nakdi ücret desteği verilecek.

Nakdi Ücret Desteği Ne Zaman Sona Eriyor?

Nakdi ücret desteği iki ay daha uzatılmıştı. Buna göre 2021 Mayıs ayının 17'sine kadar bu destek ilgililere ödenecek.

Nakdi Ücret Yararlanma Şartları

Mart ayı itibariyle sigortalı olamk dışında, işveren tarafından ücretsiz izne ayrılmış olmak, kısa çalışma ödeneğinden faydalanmamak, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak, işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor olmak.