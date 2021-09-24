Mustafa Denizli'den Beşiktaş sözleri

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Beşiktaş ile oynayacakları lig maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

FUTBOL 24.09.2021 - 19:39 24.09.2021 - 19:44 Kartal Bakışı
Mustafa Denizli'den Beşiktaş sözleri

Mustafa Denizli'nin yaptığı açıklamalar şöyle:

Altay maçı kadrosunda U-19'dan 3 isim

Altay maçı kadrosunda U-19'dan 3 isim

"Beşiktaş başkanıyla, hocasıyla saygı duyulacak bir rakip. Beşiktaş da biz de sezona iyi başladık. Hem bizde hem de Beşiktaş'ta önemli taktiksel değişiklikler olacaktır. Bunların hepsine hazırlıklı olmamız lazım. Beşiktaş'ın eksikleri daha fazla ama sonuçta burada olan oyuncular görev yapmak için buradalar."

#mustafa denizli #Beşiktaş #Altay
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