Mustafa Denizli'den Beşiktaş sözleri

Mustafa Denizli'nin yaptığı açıklamalar şöyle:

"Beşiktaş başkanıyla, hocasıyla saygı duyulacak bir rakip. Beşiktaş da biz de sezona iyi başladık. Hem bizde hem de Beşiktaş'ta önemli taktiksel değişiklikler olacaktır. Bunların hepsine hazırlıklı olmamız lazım. Beşiktaş'ın eksikleri daha fazla ama sonuçta burada olan oyuncular görev yapmak için buradalar."