Mustafa Çalışkan kimdir, nereli? Süleyman Soylu ne dedi? İstanbul Emniyet Genel Müdürü kim?

Özellikle Süleyman Soylu'yu hedef alan açıklamalarda Sedat Peker'e koruma polisi verilmesi konusunda, Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ı işaret etmişti. Peki Mustafa Çalışkan kimdir?

Sedat Peker kendisine verilen koruma polisine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya “Koruma polisimi sen vermedin mi?” şeklinde açıklama yapmıştı.

Bakan Soylu ise katıldığı bir televizyon programında Sedat Peker’e özel polis koruması verilmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Süleyman Soylu, '16 Ocak 2015’te DHKP-C tehdidi ile kendisine koruma veriliyor. Şimdi esas iş bundan sonra. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, terörden sorumlu müdür de Mustafa Çalışkan. Nurettin Demir Kadıköy Emniyet Müdürü. Özgür Taşdemir emniyet müdürü ihraç edildi. En irtibatlı olduğu kişi Sedat Peker. 2015 yılında sanal bir tehditle Nurettin Demir kardeşinden kalan DHKP-C mirasıyla bir kurgu yapar ve koruma verilir” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından Mustafa Çalışkan’a yönelik soruşturma başlatılacağı ve açığa alınacağı iddia edildi.

Mustafa Çalışkan Kimdir?

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmişti. Atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Mustafa Çalışkan’ın yerine İstanbul’un yeni emniyet müdürü Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olmuştu.

Soylu’nun ismini verdiği Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'a yaptığı açıklamada, Bakan Soylu’nun hakkındaki açıklamalarına ilişkin, “Allah’a sığınıyorum” dedi.

1968 yılında Nevşehir'de doğan Mustafa Çalışkan, İlk ve ortaöğrenimini Kayseri' de tamamlayarak 1983 yılında Ankara Polis Koleji'ne ve 1987 yılında da Polis Akademisi'ne girdi.

1991 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı ve akabinde çeşitli görevlerde bulundu.

17-25 Aralık darbe girişiminin hemen ardından 04 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak atanan Doç.Dr. Mustafa Çalışkan, 14 Temmuz 2014 ile 2 Eylül 2015 tarihleri arasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini ifa etti.

2 Eylül 2015 tarihi itibariyle de İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Çalışkan, şu anda Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam ediyor.