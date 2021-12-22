Beşiktaş 'ta Sergen Yalçın sonrası teknik direktör arayışları sürüyor. Önder Karaveli ile yoluna devam eden Beşiktaş, bir yandan görüşmelere devam ederken gündeme gelen isimlerden Rui Faria'nın tekifi reddettiği iddia edildi.

Brezilya basınından CenarioMT'nin haberine göre teknik direktör arayışındaki Flamengo, Jose Mourinho'nun yardımcısı olarak ünlenen Rui Faria'yı gündemine aldı.

Nitekim Fenerbahçe 'den ayrılan Vitor Pereira'nın da Brezilya ekibinin gündeminde yer aldığı ifade ediliyordu. Rui Faria'nın Flamengo tarafından ikna edilmesinin güçlüğü ise Beşiktaş'ı reddetme nedeni üzerinden açıklandı.

Rui Faria'nın İngiltere'de eğitim gören çocukları nedeniyle Türkiye'de Beşiktaş'tan ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden gelen teklifleri reddettiği bildirildi. Hoca arayış sürecinde gazeteci Duncan Castles da Beşiktaş'ın Portekizli teknik adam Rui Faria için girişimlerde bulunduğunu belirtmişti.

2001'de Leiria'da Jose Mourinho ile çalışmaya başlayan Rui Faria; Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid ve son olarak Manchester United dönemlerinde tecrübeli teknik adamın ekibinde yer almıştı. Manchester United'daki yardımcı antrenörlük döneminin 2018'in yaz aylarında son bulmasıyla birlikte ise ilk teknik direktörlük adımını atmıştı. 18 Ocak 2019'da Katar ekibi Al-Duhail'in başına geçen Faria, burada 1 sezon görev aldıktan sonra 20 Ocak 2020'de görevini bırakmıştı. (FANATİK)