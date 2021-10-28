Moralli Beşiktaş kritik virajda

Galatasaray galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, Süper Lig'in 11'inci haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Siyah beyazlılarda sakatlığı geçen Atiba Hutchinson takımla çalışmalara başladı. Sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle MR'ı çekilen Josef De Souza'nın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildi.

Tedavisine başlanan futbolcu Hatay deplasmanında takımdaki yerini alamayacak. Bu durum Beşiktaş ve Josef De Souza için ilk olacak.

Bu sezon Beşiktaş'ın tüm maçlarında 90 dakika forma giyen Brezilyalı futbolcu, siyah beyazlı forma ile ilk kez sahada yer almayacak.

Beşiktaş'ta Hatay deplasmanı öncesi Miralem Pjanic'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Yapılan risk analizinin ardından dinlendirilmesi kararı alınan futbolcunun durumu maç günü netlik kazanacak.

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor mücadelesinden sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki 4'üncü maçında Sporting ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, daha sonra lider Trabzonspor’u ağırlayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yoğun fikstür nedeniyle kadroda değişiklik yapabileceği belirtiliyor. Deneyimli teknik adamın bu müsabakalarda Salih Uçan, Can Bozdağan ve Güven Yalçın'a da şans vermesi bekleniyor. (TRT SPOR)