Montero: Gruptan çıkmak istiyoruz, bunu yapacak gücümüz var
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Zorlu mücadelenin akabinde siyah-beyazlıların tek golünü atan İspanyol oyuncu Montero maçla ilgili konuştu.
FUTBOL 15.09.2021 - 22:08 15.09.2021 - 22:10 Kartal Bakışı
3 yıllık aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Borussia Dortmund 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Montero, "İyi başladık, ilk 20-25 dakika iyiydik. 2 tane hata yaptık ve iyi oyunculara karşı hata yapınca maalesef affetmiyorlar. Sonrasında golü bulduk ama istediğimizi alamadık." diye konuştu.
"Sessiz, sakin bir şekilde çalışmalarıma devame diyorum. Kendi işimi yapmaya çalışıyorum. İyi bir hocamız, teknik kadromuz var. Gruptan çıkmak istiyoruz, bunu yapacak gücümüz var." (NTV SPOR)
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