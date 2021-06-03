Montero; Beşiktaş'ta bir sezon daha oynamak isterim

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan İspanyol futbolcu Montero kazanılan şampiyonluklarla ilgili olarak “Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

"En sevdiğim arkadaşım Josef de Souza"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Montero, "“Şu anda bir kararım yok. Bilmiyorum. Menajerime bağlı. Yapılacak görüşmelerden sonra nerede olacağımı göreceğim" dedi.

Beşiktaş’ta en sevdiği arkadaşın Brezilyalı futbolcu Josef de Souza olduğunu ifade eden Montero "Bana çok yardımcı oldu. Tabii herkesle konuşuyorum ama onunla çok iyi ilişkimiz vardı.” dedi.

Sergen Yalçın ile Atletico Madrid'de hocalığını yapan Diego Simeone karşılaştırmasına ise 22 yaşındaki futbolcu şu cevabı verdi:

“Yani şimdi iki teknik direktörü karşılaştırmak doğru değil. Herkesin iyi ya da kötü özellikleri olabilir. Tam anlamıyla birbirleriyle karşılaştırmak mümkün deği. Elbette ki herkesin önemli yanları var. Geliştirmeleri gereken yanları var.”

"Simeone, dünyanın en iyi teknik direktörü"

Çifte kupayla kapatılan sezonu değerlendiren Montero “Takım olarak değerlendirecek olursak harika. 2 kupayla tamamladık. Kendi adıma değerlendirecek olursam, daha fazla oynamak isterdim. Önümüzdeki sezon ne olacağını bilemiyorum. Önümüzdeki sezon çok daha fazla oynamak ve kendimi ispat etmek istiyorum. Fakat her şey bittikten sonra gülümsemek en önemlisi.” dedi.

Sözleşmesi bulunduğu takım olan Atletico Madrid’in teknik direktörü Simeone'nin, dünyanın en iyi teknik direktörü olduğunu ifade eden Montero, La Liga'da kazanılan şampiyonlukta sezonunun en iyi oyuncusu Marcos Llorente olduğunu ifade etti. Montero "Hepsi çok özel performans sergiledi ama bana göre Marcos Llorente bir adım daha öne çıkıyor. Geride kalan sezonun en iyisi oydu.”

Gelecek sezon Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi’ni kazanıp kazanamayacağı sorusuna ise Montero “Elbette ki. Bütün mevkilerde elit ve güçlü oyunculara sahipler. Bunu başarabilirler. Bu fırsatı 2 kez ellerine geçirdiler. Simeone ile beraber gerçekten çok güçlü bir takım.” cevabını verdi."

Atletico Madrid’in geniş kadrosunda yer alma ihtimaline de değinen Montero, “Elbette ki bunu isterim. Ama hangi ekipte olacağıma dair en iyisini vereceğimi daha iyi biliyorum. Hangi takımdaysam ben o takımın güçlü ve oynamaya aday bir futbolcusu olacağım.”dedi.

"Beşiktaş'ta bir sezon daha oynamak isterim"

Montero, Beşiktaş’taki çoğu oyuncunun Avrupa’nın büyük liglerinde oynayabileceğini dile getirerek, "Sadece La Liga’yı kastetmiyorum. Avrupa’nın büyük liglerinde oynayabilecek oyuncuları var. Umarım Beşiktaş‘ta oynarım. Bunu çok isterim. Beşiktaş taraftarı bizi çok iyi destekledi. Stadda olmasalar bile her maç onların varlığını hissettik. Onlara binlerce kez teşekkür ederim. Bana bireysel anlamda da destek verdiler. Kazandıktan sonra beni de kutladılar. Beşiktaş taraftarına minnettarım. Bir sezon daha oynamak isterim." dedi.

"Bence Dorukhan La Liga’da kolaylıkla oynar"

Siyah-beyazlı futbolcu son olarak, adı sık sık Real Betis ile anılan Dorukhan Toköz için ise şu ifadeleri kullandı:

"Dorukhan harika bir oyuncu. Çok özellikli bir oyuncu. Zaten A Milli takıma seçilerek ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bence Türk Milli Takımı harika bir jenerasyon yakaladı. Dorukhan’ı Real Betis istiyor mu bilmiyorum. Bence La Liga’da kolaylıkla oynar. Hatta Avrupa’nın 5 büyük liginde de oynar.” (FANATİK)