Mirin'in sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Beşiktaş'ta, transferin son gününe girilirken flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Isimat Mirin'in sözleşmesini feshetti..

GÜNDEM 31.01.2021 - 18:05 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Mirin'in sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Beşiktaş'ta, transferin son gününe girilirken flaş gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar, forvet hattını Cenk Tosun ile güçlendirirken stoper arayışlarına hız vermişti. Ancak Kartal'da takıma takviye beklenirken flaş bir ayrılık yaşandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Isimat Mirin'in sözleşmesi feshedildi.

Nkoudou derbide oynayacak mı? Galatasaray maçında Nkoudou forma giyebilecek mi?

Nkoudou derbide oynayacak mı? Galatasaray maçında Nkoudou forma giyebilecek mi?

Buna göre siyah-beyazlılar, Mirin'e 1.5 yıllık alacaklarının yarısını ödeyecek. (Fotomaç)

#Beşiktaş #mirin
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.