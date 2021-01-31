Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Beşiktaş'ta, transferin son gününe girilirken flaş gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar, forvet hattını Cenk Tosun ile güçlendirirken stoper arayışlarına hız vermişti. Ancak Kartal'da takıma takviye beklenirken flaş bir ayrılık yaşandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Isimat Mirin'in sözleşmesi feshedildi.

Buna göre siyah-beyazlılar, Mirin'e 1.5 yıllık alacaklarının yarısını ödeyecek. (Fotomaç)