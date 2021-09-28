Miralem Pjanic'in sakatlığı kaç hafta sürecek?

Altay ile oynanan maçın 32. dakikasında sakatlanarak kenara gelen ve Ajax deplasmanına da gitmeyen Pjanic sakatlığıyla ilgili Bosna basınına konuştu.

Ekim ayında Bosna Hersek'in Kazakistan (9 Ekim) ile Ukrayna (12 Ekim) ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçlarda da forma giyemeyecek olan Pjanic, "İncelemeler, sakatlığın biraz daha ciddi olduğunu gösterdi. Büyük ihtimalle 3 hafta oynayamayacağım. Doktorun ne diyeceğini göreceğiz" dedi. (NTV SPOR)