Miralem Pjanic'in sakatlığı kaç hafta sürecek?
Beşiktaş 'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla beğeni toplayan Miralem Pjanic'in sakatlığı ne kadar sürecek? İşte detaylar...
FUTBOL 28.09.2021 - 16:50 28.09.2021 - 16:53 Kartal Bakışı
Altay ile oynanan maçın 32. dakikasında sakatlanarak kenara gelen ve Ajax deplasmanına da gitmeyen Pjanic sakatlığıyla ilgili Bosna basınına konuştu.
Ekim ayında Bosna Hersek'in Kazakistan (9 Ekim) ile Ukrayna (12 Ekim) ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçlarda da forma giyemeyecek olan Pjanic, "İncelemeler, sakatlığın biraz daha ciddi olduğunu gösterdi. Büyük ihtimalle 3 hafta oynayamayacağım. Doktorun ne diyeceğini göreceğiz" dedi. (NTV SPOR)
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