Miralem Pjanic transferinde Tosic detayı

Beşiktaş'ın Miralem Pjanic'i transfer sürecinde Dusko Tosic'in büyük katkısı olduğu ortaya çıktı.

Transferi UEFA listesine yetiştirebilmek için zamanla yarışan Beşiktaş'a telefon trafiğinde ve Pjanic ile iletişimde yardım eden siyah beyazlı eski futbolcu Dusko Tosic, A Spor'a açıklamada bulundu.

Sırp oyuncu açıklamasında, "Miralem Pjanic iyi arkadaşım. Beşiktaş'a yardım ettiğim için mutluyum. Pjanic inşallah iyi oynayacak" sözlerini kullandı.

36 yaşındaki savunmacı Dusko Tosic, geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'ya transfer olmuştu ancak sözleşmesi bittikten sonra henüz herhangi bir takımla anlaşmadı. (SPORX)