Miralem Pjanic, Messi'den sonra Avrupa'da 2. sırada

Avrupa’nın 5 büyük liginde kalecileri toplamda 16 kez frikikten avlamayı başardı. Bu istatistikte 36 gollü Messi’nin ardından 2. sırada.

Beşiktaş ’ın stoper alarak transferi noktalaması bekleniyordu. Ancak şapkadan dünyaca ünlü orta saha Miralem Pjanic çıktı. Barcelona’nın bir sezon önce bonservisine 60 milyon Euro ödediği 31 yaşındaki Boşnak futbolcu, bu sezon siyah beyazlı forma altında mücadele edecek.

Tek rakibi Lionel Messi! Efsane Juninho'dan övgüler...

Pjanic, frikiklerde Lionel Messi ile yarışıyor. Yıldız orta saha, Serie A’ya transfer olduğu 2011-12’den bu yana Avrupa’nın beş büyük liginde Lionel Messi’nin (36) ardından en fazla frikik golü atan oyuncu konumunda. Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Pjanic, tam 16 kez frikikten ağları havalandırdı. Frikikleriyle efsane Juninho Pernambucano da kendisinden sonra gördüğü en iyi frikikçinin Pjanic olduğunu söylemişti.

Savaştan hemen önce taşındılar

Pjanic, 2 Nisan 1990’da, o dönem Yugoslavya’ya bağlı olan Bosna’nın Tuzla şehrinde doğdu. Bosna Savaşı’nın patlak vermesinin eşiğindeyken babası Lüksemburg’da yarı profesyonel bir ekiple sözleşme imzaladı. Bu da Pjanic’in ve annesinin güvenli bir şekilde yaşamasını sağladı. Pjanic, Lüksemburg’un alt yaş milli takımlarında oynadı. Daha sonra Bosna Milli Takımı’nı seçti, Bosna’nın kendisindeki yeri için de şu ifadeleri kullanmıştı: “Hayatım boyunca Bosna’dan uzakta yaşadım ama evimin içinde Boşnakça konuştum, ülkemin adetlerini yaşattım. Bosna benim içimde.” Boşnakça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Lüksemburgca konuşabiliyor. Türkçe’yi az da olsa biliyor. (HÜRRİYET)