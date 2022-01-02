Barcelona’dan kiralanan Bosna Hersekli yıldızın bir sezon daha Beşiktaş forması giymek istediği belirlendi. Son dönemde performansını yükselten Miralem Pjanic’in ekonomik koşulların oluşması halinde takımda kalacağı öğrenildi.

Beşiktaş’ta Şampiyonlar Ligi kadrosunun UEFA’ya teslim edildiği son gün Barcelona’dan bir yıllığına kiralanan Miralem Pjanic koşulların oluşması halinde kariyerini siyah-beyazlı forma altında sürdürmek istiyor. İspanyol kulübüyle 2024’e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcunun Beşiktaş’tan ayrılmayı düşünmediği belirlendi.

Son dönemde orta sahadaki performansını ciddi biçimde yükselten Miralem Pjanic’in bir sezon daha Beşiktaş forması giymeye çok sıcak baktığı öğrenildi. Barcelona’ya döneceği iddialarına karşılık devre arasında hiçbir yere gitmeyeceğini açıklayan yetenekli futbolcunun Beşiktaş’ta bir sezon daha oynamak istediğini yakın çevresiyle paylaştığı ifade edildi.

İstanbul’a ve Beşiktaş’a uyum sağlayan Pjanic’in bir yıl daha kadroda kalma konusundaki düşüncelerini önümüzdeki günlerde siyah-beyazlı yönetime de aktaracağı kaydedildi. Deneyimli futbolcunun kiralık sözleşmesinin uzatılması konusunda Barcelona ile maddi konularda görüşmeye hazır olduğunu da dile getireceği belirtildi.

Beşiktaş sezon başında Miralem Pjanic’i Barcelona’dan bedelsiz olarak kiralarken, Bosna Hersekli futbolcuya 2 milyon 750 bin euro garanti ücret karşılığında 1 yıllık sözleşme imzalatmıştı. İspanyol kulübünde geçen sezon vergiler dahil 8 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcu daha sonra yıllık ücretinin 4 milyon euroya indirilmesini kabul etmişti.

Barcelona’yı yalanlamıştı

Pjanic geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında devre arasında Barcelona’ya döneceği iddialarına net bir yanıt vermişti.

Yetenekli futbolcu, “Buraya başarılı olmak, şampiyon olmak için geldim. Tek düşündüğüm takım Beşiktaş. Tüm sezon burada kalma konusunda kafamda soru işareti yok. Burayı, takım arkadaşlarımı ve harika taraftarı bırakıp gitmek istemiyorum. Çok uzun bir sezon var önümüzde ve kupalar var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullanmıştı. (MİLLİYET - SERDAR SARIDAĞ)