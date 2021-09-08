Miralem Pjanic İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın Barcelona'dan transfer ettiği Boşnak yıldız Miralem Pjanic İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncuyu taraftarlar karşıladı.

FUTBOL 08.09.2021 - 22:01 08.09.2021 - 22:04 Kartal Bakışı
Miralem Pjanic İstanbul'a geldi

Transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Beşiktaş, Alex Teixeira ve Batshuayi gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Kartal son olarak tüm dünyanın konuştuğu bir transfere imza attı ve Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı.

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İmzayı attıktan sonra milli takıma katılmak için İstanbul'dan ayrılan Pjanic, yeniden İstanbul'a döndü. Boşnak yıldızı havaalanında taraftarlar karşıladı.

#pjanic #Beşiktaş
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