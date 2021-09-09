Miralem Pjanic ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın son transferi Miralem Pjanic takımla ilk antrenmanına çıktı.

FUTBOL 09.09.2021 - 21:39 09.09.2021 - 21:45 Kartal Bakışı
Miralem Pjanic ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş 'a transferi için Bosna Hersek Milli Takımı kampından bir gün izin alan ve imzayı atıp dönen Miralem Pjanic, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelmişti.

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Yıldız oyuncu Beşiktaş ile ilk çalışmasına çıktı. Miralem Pjanic bu sezon Barcelona ile resmi maça çıkmazken 7 Eylül tarihinde oynanan Kazakistan mücadelesinde 1 gol atıp 1 asist yapmıştı.

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