Miralem Pjanic ilk antrenmanına çıktı
Beşiktaş'ın son transferi Miralem Pjanic takımla ilk antrenmanına çıktı.
FUTBOL 09.09.2021 - 21:39 09.09.2021 - 21:45 Kartal Bakışı
Beşiktaş 'a transferi için Bosna Hersek Milli Takımı kampından bir gün izin alan ve imzayı atıp dönen Miralem Pjanic, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelmişti.
Yıldız oyuncu Beşiktaş ile ilk çalışmasına çıktı. Miralem Pjanic bu sezon Barcelona ile resmi maça çıkmazken 7 Eylül tarihinde oynanan Kazakistan mücadelesinde 1 gol atıp 1 asist yapmıştı.
Puan Durumu
Yükleniyor...
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P