Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı Kura Sonuçları Geldi! Kura Sonrası Gerekli Belgeler!

Büyük merakla beklenen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sürekli işçi alımı kura sonucunu bekleyen adaylar için bugün büyük gün. Yapılan canlı kura sonrasında kura sonuçları isim listesinin (asıl, yedek) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi resmi adreslerinden ilan edildi. İşte, detaylar..

Temizlik Görevlisi için Kura Sonuçları

Temizlik Görevlisi için Teslim Edilecek Belgeler

Temizlik Görevlisi (Engelli) için Kura Sonuçları

Temizlik Görevlisi (Engelli) için Teslim Edilecek Belgeler

Güvenlik Görevlisi için Kura Sonuçları

Güvenlik Görevlisi için Teslim Edilecek Belgeler

Bakım-Onarım Hizmetleri için Kura Sonuçları

Bakım-Onarım Hizmetleri için Teslim Edilecek Belgeler

KURA SONRASI GEREKLİ İSTENİLEN BELGELER NELER?

Noter kurası sonucu asıl listede yer alan adayların 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri Fındıklı Merkez Binadaki Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmesi gerekmektedir.

*Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

*İkametgah (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınabilir.)

*Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınabilir)

*SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınabilir)

*Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınabilir)

*Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)

*(2) Fotoğraf

* İlgili meslek kolu için mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesi fotokopisi (aslı ile birlikte)

*Mülakatta başarılı olan ve göreve başlamaya hak kazanan adaylardan göreve başlamadan önce tam teşekküllü devlet hastanesinden heyet raporu istenecektir.