Milli takımla kampta olan Dorukhan Toköz'den transfer sözleri!

Milli futbolcu Dorukhan Toköz, A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'daki kampında çarpıcı açıklamalar yaptı. EURO 2020'ye çok iyi hazırlandıklarını belirten Dorukhan, geleceğiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Dorukhan Toköz'ün açıklamaları:

Ortam çok iyi. Milli takımdaki arkadaş grubu olarak çok güzel vakit geçiriyoruz. Ama ondan ziyade çok iyi çalışıp turnuvaya çok iyi hazırlanıyoruz. Her şey çok güzel. Antrenmandan kalan boş zamanlarda da beraber vakit geçiriyoruz.

Isınmalarda Şenol hoca bize küçük oyunlarla eğlenceli ısınmalar yaptırıyor. Orada herkes daha motive oluyor, çok eğleniyor, çok keyifli geçiyor. Ondan sonra antrenman bölümüne geçiyoruz. O zaman hoca ne istiyorsa ona çalışıyoruz. Hem üst seviyede geçiyor, hem de eğlenceli geçiyor.

GÜNÜN BİRİNDE İNŞALLAH GERİ DÖNECEĞİZ

Ben Beşiktaş'a geldiğimde de söylemiştim. Buraya geldiğimde 2 hedefim vardı. Bir tanesi Beşiktaş'la birlikte kupalar kazanmak. Allah'a şükür geçtiğimiz bir ay içerisinde bunların hepsini yaşadım. İkinci hedefim, Beşiktaş'ı Avrupa'da en iyi temsil etmek. İnşallah, bakalım göreceğiz. Turnuvadan sonra her şey belli olacak ama şimdilik öyle duruyor. Günün birinde elbette geri döneceğiz inşallah...