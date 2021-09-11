Michy Batshuayi ilk golünü attı

Süper Lig 4. haftasında sahasında Yeni Malatya’yı ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmanın 7. dakikasında bulduğu golle öne geçti.

Asisti yapan Miralem Pjanic ve golü atan Michy Batshuayi ikilisinin müthiş iş birliği neticesinde gelen gol, siyah beyazlı taraftarları mest etti.

Sağ kanattan gelişen atakta Valentin Rosier pasını Miralem Pjanic’e aktardı. Bosnalı futbolcu hiç bekletmeden savunma arkasına koşu yapan Michy Batshuayi’yi gördü ve şık bir ara pas yolladı.

Ceza sahası içine giren Batshuayi, kalesini terk eden kaleci Abdulsamed’i görünce sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.

Barcelona’dan kiralık olarak transfer edilen Pjanic, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçın 7. dakikasında harika bir asiste imza atarken, en üst lig kariyerinde ilk kez bir takımın formasıyla çıktığı ilk maçta asist yaptı.

Beşiktaş’ın yeni forveti Batshuayi ise, üçüncü Süper Lig maçında ilk golünü atmış oldu. (SÖZCÜ)