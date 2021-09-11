Michy Batshuayi: Daha da iyi olacağız

Galibiyette başrol oynayan Belçikalı yıldız, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Maç maç daha iyiye gittiklerini vurgulayan golcü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Kazandığımız için mutluyuz. Maç maç daha iyiye giden bir ekibiz. İdmanlarda da bunu görüyoruz. Bugün iyiydik, daha da iyi olacağız."