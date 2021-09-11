Michy Batshuayi: Daha da iyi olacağız

Süper Lig 'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden ve sahadan 3-0 galip ayrılan Beşiktaş 'ta Michy Batshuayi attığı 2 golle maça damga vurdu.

FUTBOL 11.09.2021 - 22:38 11.09.2021 - 22:40 Kartal Bakışı
Michy Batshuayi: Daha da iyi olacağız

Galibiyette başrol oynayan Belçikalı yıldız, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta yerli oyuncu tercihleri savunmadan yapıldı

Beşiktaş'ta yerli oyuncu tercihleri savunmadan yapıldı

Maç maç daha iyiye gittiklerini vurgulayan golcü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Kazandığımız için mutluyuz. Maç maç daha iyiye giden bir ekibiz. İdmanlarda da bunu görüyoruz. Bugün iyiydik, daha da iyi olacağız."

#Beşiktaş #Malatyaspor #batshuayi
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası