Michy Batshuayi: Daha da iyi olacağız
Süper Lig 'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden ve sahadan 3-0 galip ayrılan Beşiktaş 'ta Michy Batshuayi attığı 2 golle maça damga vurdu.
FUTBOL 11.09.2021 - 22:38 11.09.2021 - 22:40 Kartal Bakışı
Galibiyette başrol oynayan Belçikalı yıldız, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Maç maç daha iyiye gittiklerini vurgulayan golcü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Kazandığımız için mutluyuz. Maç maç daha iyiye giden bir ekibiz. İdmanlarda da bunu görüyoruz. Bugün iyiydik, daha da iyi olacağız."
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