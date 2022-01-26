Belçikalı futbolcu gelecek sezon Beşiktaş’ta kalmak istediğini menajeriyle yönetime iletti. Kariyerinde son 4 yılın en verimli sezonunu yaşayan Batshuayi, “Beşiktaş’ta çok güzel bir ortam var. Maddi ve manevi yönden hiçbir sorunumuz yok. Taraftarların sevgisi de çok güzel. Eğer Beşiktaş Yönetimi kalmamı isterse, gelecek sezon da bu formayı giymek istiyorum” dedi. Asbaşkan Emre Kocadağ da ünlü yıldızın kalmasını istedikleri ve bunun için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Beşiktaş’ta son haftaların en formda isimleri arasında yer alan Michy Batshuayi, gelecek sezon da takımda kalmak istediğini, menajeri aracılığıyla kulübe iletti. Siyah beyazlı kulüpte sergilediği performansla yıldızını yeniden parlatan ve Avrupa’da birçok kulübün Transfer listesine giren Belçikalı futbolcu, Beşiktaş’ta mutlu olduğunu ve yönetimin de kabul etmesi durumunda burada oynamaya devam etmek istediğini bildirdi.

Son 8 maçın 7’sinde skora katkı yaptı

Son 8 maçın 7’sinde gol ya da asist üreterek Süper Lig’in en formda forvet oyuncusu olan Batshuayi, “Sezonun ilk haftalarında uyum sorunu yaşadığım için zorlandım ama artık tamamen alıştım. Beşiktaş Kulübü’nde çok güzel bir ortam var. Maddi olarak hiçbir sorun yok. Taraftarların sevgisi de çok güzel. Eğer Beşiktaş Yönetimi kabul ederse, gelecek sezon da burada oynamayı seve seve kabul ederim” dedi.

Kocadağ: Batshuayi’den çok memnunuz

Siyah beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ, gelecek sezon da kalmak istediğini kendilerine bildiren Michy Batshuayi’nin durumuyla ilgili, “Teknik heyetimizin kendisiyle ilgili raporları çok olumlu. Yönetim olarak biz de çok memnunuz. Saha içindeki başarısının yanı sıra saha dışında da çok düzgün bir karakter. Çok uyumlu bir kişiliğe sahip. Takımdaki herkes tarafından seviliyor. Gelecek sezon da kalmasını istiyoruz ve bunun için elimizden geleni yapacağız” açıklamasını yaptı.

Yılda 3 milyon 165 bin Euro alıyor

Beşiktaş, sezon başında bir yıllığına renklerine bağladığı Michy Batshuayi için Chelsea Kulübü’ne 150 bin Euro kiralama bedeli öderken, 28 yaşındaki futbolcuya 3 milyon 165 bin Euro garanti para vermeyi taahhüt etmişti. Bu sezon 26 resmi karşılaşmada forma giyen ve tamamı Süper Lig’de olmak üzere 9 gol, 5 asist üreten Belçikalı futbolcu, son 4 sezonda en çok gol ve asist ürettiği sezonu yaşıyor. Batshuayi’nin şu anki piyasa değeri 10 milyon Euro.

(HÜRRİYET)