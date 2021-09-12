Metin Tekin'den Beşiktaş'a övgü... 'Oyunu çok gösterişli'

Metin Tekin, Ntv'de yayınlanan programda Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Malatyaspor maçını değerlendirdi.

GÜNDEM 12.09.2021 - 12:36 12.09.2021 - 12:41 Kartal Bakışı

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendiği maçı Metin Tekin değerlendirdi.

İşte Metin Tekin'in yorumları...

Beşiktaş çok rahat kazandı. Beşiktaş'ın ne yaptığından çok ne yapabileceklerini gördüm. Vaad ettiklerini gördüm. Kalesinde hiç tehdit almadı. İlk dakikalardaki pozisyon belki penaltı olabilir. O penaltı bile olsa, Yeni Malatyaspor hiçbir zaman puan alacak gibi gözükmedi.

GÖSTERİŞLİ BİR OYUN

Beşiktaş'ın oyun aklı ve çabuk düşünen çıkınca, oyun başka bir yere gitti. Ghezzal, Pjanic ve Batshuayi sonucu aldı. Topu kazanmak için doğru ileri gitmelisiniz. Hep beraber ileri gitmelisiniz. Beşiktaş yapabileceklerini net gösterdi. Kısa da olsa Beşiktaş'ın gösterişli bir oyunu vardı.

BAZEN STOPERLER ÖNEMSİZ

Fenerbahçe mesela stoper aradı. Ancak Beşiktaş'ta böyle bir şey yok. İlerisi çok iyi oynadığı için, Necip Uysal stoper oynayabiliyor. Beşiktaş ileride gidip doğru basıyor ve topu kazanıyor. O zaman bazen stoperinizin kim olduğuna bakmazsınız.

Beşiktaş'ta Necip Uysal yıllarca stoper oynamadı, başkaları oynadı. Ancak oyunda Necip'in stoper oynaması sorun değil.

KALECİYİ GÖRMEDİK, ŞİMDİ...

Beşiktaş'ta geçen sezon kaleciyi görmedik. Bu sezon da stoperler sorun olmayabilir. İlerleyen haftalarda neler olacağını göreceğiz.

Mehmet Demirkol: Başka bir seviyeye çıktı

Mehmet Demirkol: Başka bir seviyeye çıktı

Beşiktaşlı oyuncuların potansiyeli çok yüksek seviyede. Stoperleri bile göstermiyorlarsa, bu lig için çok iddialı bir oyundur. (SPORX)

#Metin Tekin #Beşiktaş #Malatyaspor
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