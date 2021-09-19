Metin Tekin müthiş geri dönüşü yorumladı... 'En kritik karar'

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 yendiği maçı Metin Tekin değerlendirdi.

İşte Metin Tekin'in yorumları...

EN KRİTİK KARAR...

Enteresan bir maç oldu. Dortmund maçını oynamış Beşiktaş, haklı olarak değişikliklere gitti. Bazıları sakatlık, bazıları da tercih olaraktı. Oyun tamam ama bunu oyuncularla oynama marifetiniz var. İlk yarı Beşiktaş çok farklı oyuncularla oynadı. Mehmet Topal stoper oynadı, sağ bek oynadı. En kritik karar, Josef'in stoper oynamasıydı. Maç bambaşka yere gitti.

2-0'DAN 3-2 KOLAY DEĞİLDİR

2-0'dan 3-2 hiç kolay değildir. Rakip zayıf bile olsa, kolay dönemezsiniz. Beşiktaş biraz kendi ezberine yakın bir takıma döndü ve 3-2 geldi.

N'KOUDOU ÖNEMLİ

Kevin N'Koudou önemli bir eksik. Kenan Karaman ve Cyle Larin, getiren ve götüren değil, bitirendir. N'Koudou çabukluğuyla önemli işler yapıyor. Dortmund maçında bile eksikliği arandı.

MERT KALEYİ ALABİLİR

Mert Günok tecrübeli bir kaleci. İki gol yedi ama yavaş yavaş bu kaleyi alabilir. Top ayağına geldiğinde Beşiktaş çok rahat. Ersin Destanoğlu ile arasındaki en büyük fark bu. Oyun kurarken Mert'i kullanabilirsiniz. Kaleyi paylaşacaklardır.

F.BAHÇE'DE HİÇ BÖYLE DEĞİLDİ

Josef de Souza'yı Fenerbahçe'de böyle hatırlamıyorum. Hiç bu kadar üst düzey seviyede değildi. Şu anda tek başına bambaşka performans sergiliyor. (SPORX)