Metin Tekin: Milli ara sonrası Beşiktaş görkemli dönebilir

Metin Tekin, Beşiktaş'ın Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiği maçı NTV ekranlarında yorumladı.

"BAZEN BİTİRMEK ÖNEMLİ"

Skor 1-0 olduğu sürece rakip oyunun içinde kalır. Bazen oyuna hakim olmak kadar, oyunu bitirmek de önemli. Beşiktaş ikinci yarı bunu yaptı. Temponun yükselmesine izin vermedi. Beşiktaş ikinci yarı oyunu ele almadı, 1-0 bitirdi.

"BEŞİKTAŞ GÖRKEMLİ DÖNEBİLİR"

Beşiktaş kadroyu tamamladı ama şimdi oyuncuların zamana ihtiyacı var. Milli aradan sonra Beşiktaş görkemli oyununa dönebilir. Hatta biraz da üstüne çıkabilir.

"GEÇEN SENENİN ÜSTÜNE ÇIKABİLİR"

Ligin ilk maçı ipuçları verdi. İkinci maç puan kaybetti ama bu takım, geçen senenin güçlü oyunlarının üzerine çıkabilir.

"JOSEF DE SOUZA; PROFESÖR"

Josef de Souza, pozisyon almada, topa nasıl müdahale edeceğini çok iyi biliyor. Bu işin profesörü olmuş. Artık olgun devresinde ve mükemmel oynuyor. (SPORX)