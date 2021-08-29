Metin Tekin: Milli ara sonrası Beşiktaş görkemli dönebilir

Metin Tekin, Ntv ekranlarında Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

GÜNDEM 29.08.2021 - 14:42 29.08.2021 - 14:46 Kartal Bakışı
Metin Tekin: Milli ara sonrası Beşiktaş görkemli dönebilir

Metin Tekin, Beşiktaş'ın Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiği maçı NTV ekranlarında yorumladı.

"BAZEN BİTİRMEK ÖNEMLİ"

Skor 1-0 olduğu sürece rakip oyunun içinde kalır. Bazen oyuna hakim olmak kadar, oyunu bitirmek de önemli. Beşiktaş ikinci yarı bunu yaptı. Temponun yükselmesine izin vermedi. Beşiktaş ikinci yarı oyunu ele almadı, 1-0 bitirdi.

"BEŞİKTAŞ GÖRKEMLİ DÖNEBİLİR"

Beşiktaş kadroyu tamamladı ama şimdi oyuncuların zamana ihtiyacı var. Milli aradan sonra Beşiktaş görkemli oyununa dönebilir. Hatta biraz da üstüne çıkabilir.

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"GEÇEN SENENİN ÜSTÜNE ÇIKABİLİR"

Ligin ilk maçı ipuçları verdi. İkinci maç puan kaybetti ama bu takım, geçen senenin güçlü oyunlarının üzerine çıkabilir.

"JOSEF DE SOUZA; PROFESÖR"

Josef de Souza, pozisyon almada, topa nasıl müdahale edeceğini çok iyi biliyor. Bu işin profesörü olmuş. Artık olgun devresinde ve mükemmel oynuyor. (SPORX)

#Metin Tekin #Beşiktaş #karagümrük
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