Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yı Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın efsane ismi Metin Tekin ise bu karşılaşmayı yorumladı.

Metin Tekin'in yorumları şu şekilde;

"Bu sezonun karakterinde kazanmak çok önemli hale geldi. Şampiyonluk adayı takımlar kazanamıyor çünkü. Beşiktaş'ın 3 maçlık maratonunda kazanarak başlaması önemli. Oyun anlamında değişen, gelişen bir şey yoktu. Sadece golden sonra Gaziantep'in Beşiktaş kalesine gittiği anlar vardı değişik olan. O da çabadan öteye gidemedi pozisyon olmadı çünkü."

"Beşiktaş'ın oyun anlamında istediği seviye değil tabii ki bu. Geçen haftaki üretkenlik ve zenginlik bu maçta yoktu. Şampiyonluk adayları vasata da alıştırdı biraz oynadıkları oyunla. Çünkü kolay kazanamıyorlar"

"Bu piyasa içinde Larin'e 2-2,5 milyon euro verilmesini çok fazla buluyorum. Çok net oyuncu olması lazım. Oyuna hevesi olan bir oyuncu orası ayrı. Neden bu kadar istiyorum diye onu göstermek istiyorum diyor her maçta"

"Bu sene maliyet ve hedeften uzaklaştı Beşiktaş, yine de bir hedefi olmak zorunda Beşiktaş'ın tabii ki. Önder hocayla gidilmesinin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Benim orada merak ettiğim proje. Burada açıklanmaya muhtaç bir durum var"

"Beşiktaş'ın nasıl bir projesi olduğunu ben bilmiyorum o yüzden değerlendiremiyorum, açıklanması gerekiyor. O da çok hevesle başarıyla yapıyor görevini. Teknik dirketörlük yapmakla teknik direktörlük oynamak çok kolay değildir. Teknik adam antrene eder, taktik açıklar olarak kalsa keşke o görev."

"Beşiktaş çok iyi temsil etmiştir şu ana kadar Önder Karaveli. Projesine uygun teknik adam bulunduktan sonra değişiklik olabilir kapısı da açık bırakılıyor biraz onu gördük"

"Ceyhun Kazancı Sportif Direktör olarak önümüzdeki sezon da devam edilmesi lazım görevini sürdürebilmesi için. Saha içi makro planı yapan, sürdürülebilir başarılı kadro oluşturmasıdır benim anladığım Sportif Direktör'ün görevi. Sportif Direktörle teknik direktörün görevleri çok yakındır Türkiye'de, burada en azından öyle görünen bir durum yok o da bir avantaj."

"Devre arası transferi yapmasına gerek yok Beşiktaş'ın. Çok enterasan, çok fırsat transferi olursa olabilir tabii ki. İhtiyaç transferi değil ama fırsat transferi tabii ki olabilir."