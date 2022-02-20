Bunalımdan çıkarak 3 puan diyorsunuz, bu doğru. Bu sezonun lig konjüktüründe bu doğru. Beşiktaş - Altay maçı, İstanbul, ama her şey hiçbir zaman kolay olmuyor. Bu 3 İstanbul takımı için de geçerli. Galibiyet o kadar zor geliyor ki...

"1-1'E GELEBİLİRDİ"

"Beşiktaş, pozisyonlar buldu, farkı artırabilirdi, koparabilirdi maçı ama son dakikaya kadar rakibi oyunda kaldı. Çok enteresan bir karambol yaşandı, 1-1'e de gelebilirdi. "

"BU SENE HİÇ OLMADI"

"Olağan lig akışında İstanbul takımlarının maçı kopardıklarına, çok net galibiyetlere alışmışız ama bu sene olmuyor. Hiç olmadı bu sene."

"HER ŞEY FARKLI OLABİLİRDİ"

"Altay son dakikada puanı da alabilirdi. Tamam, kabul ediyorum Beşiktaş'ın çok eksikleri var ama her şey daha farklı olabilir."

"3 TAKIM İÇİN DE GEÇERLİ"

"Ben daha genel olarak bakıyorum. Kazanamayan, maçı koparamayan, alışılagelmiş iç saha skorlarını alamayan kadrolar seyrediyoruz. 3 takım için de söylüyorum."

"ŞARTLAR, EKSİKLER..."

"Beşiktaş'ın 6-7 net pozisyonu var. Teknik adam penceresinden oyunu okuyamıyor diye söylemeyi çok doğru bulmuyorum açıkçası. Şartlar, eksikler, teknik adamın pozisyonu bunlar o kadar önemli şeyler ki... Buradan sadece teknik adamın yanlış oyuncu değişikliklerinden ya da oyunu okuma penceresinden açıklık getirmek doğru değil."

"EN SON ELEŞTİRİLECEK KİŞİ"

"Önder Karaveli, bence en son eleştirilecek kişi. Şu anda bu bölümü yöneten, idare etmeye çalışan bir teknik adam profilidir Önder Hoca. Önder Hoca'nın bir ifadesi ya da iddiası da yok." (SPORX)