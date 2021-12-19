Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında, 18’inci dakikada Mesut Özil'ın dizine attığı tekme sonrasında sakatlık yaşayan Necip Uysal, oyuna devam edemedi.

Kenarda tedavi olduktan sonra bir süre oyuna devam edip kendini deneyen Necip Uysal, mücadelenin 21’inci dakikasında kendini yere bıraktı.

23’üncü dakikada Necip Uysal’ın yerine genç savunmacı Serdar Saatçı oyuna dahil oldu.

Pozisyonla ilgili VAR'ın devreye girmemesi ve Mesut Özil'in herhangi bir kartla cezalandırılmaması şaşkınlık oluşturdu.